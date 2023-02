Guardiola difende il City: "La scivolata di Gerrard è colpa nostra?"

Il Manchester City è finito sotto indagine a causa della presunta violazione di diverse norme che regolano il calcio inglese.

Sui Citizens pesa l'accusa di aver compiuto manovre poco chiare nel bilancio societario, andando ad infrangere un numero elevatissimo di parametri che regolano il calcio inglese.

Contro la formazione allenata da Pep Guardiola, si è stagliato un autentico fronte comune consolidato dalle altre società di Premier, che per il caso del City invocano pene esemplari: dalla sottrazione di punti fino, addirittura, alla retrocessione del club in Championship.

Nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Aston Villa, Guardiola ha preso la parola difendendo a spada tratta il lavoro e i trofei conquistati dal proprio club.

I momenti che abbiamo vissuto insieme in questi anni, li deciderà la Premier League… ma so cosa abbiamo vinto e come l'abbiamo vinto. Conosco lo sforzo che abbiamo fatto.

Quei momenti ci appartengono. Ci appartengono assolutamente, a prescindere dalla sentenza, ci appartengono".