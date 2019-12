Guardiola deluso dal City: "Non siamo in grado di competere con Real o Juventus"

Guardiola ridimensiona il City dopo la sconfitta contro il Manchester United: "Forse non possiamo competere con le migliori, dobbiamo accettarlo".

La sconfitta subita nel Derby di Manchester contro lo United ha lasciato qualche strascico al City, ora distante ben 14 punti dal capolista dopo sole 16 giornate.

Tanto che al termine della partita Pep Guardiola, finito anche lui nel mirino della critica, ha pesantemente ridimensionato le ambizioni del che a suo dire non sarebbe all'altezza delle squadre migliori d'Europa.

"Lo United sa difendere e ripartire, dobbiamo accettarlo. Questo è il livello quando affronti Liverpool, , , o . Sono le squadre che dobbiamo affrontare ma forse non siamo in grado di competere con loro".

Parole quelle di Guardiola destinate sicuramente a fare molto discutere, specie considerati i pesanti investimenti compiuti dal Manchester City sul calciomercato ogni anno per raggiungere il top.

"Forse dobbiamo accettare questa realta e lavorare per migliorare. La verità è che siamo indietro di 14 punti per gli errori che abbiamo fatto, per le qualità dei nostri avversari e anche per cose che non possiamo controllare".

In però il Manchester City, inserito nello stesso gruppo dell' , è già qualificato agli ottavi di finale come primo del suo girone. La qualità della rosa, insomma, non è in discussione.