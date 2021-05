Guardiola a 'Bobo Tv': "Al Bayern usavo i cross, in Italia farò lo stesso"

Bobo Vieri, il padrone di casa. E poi Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, i suoi consueti ospiti. Con un personaggio particolare al centro dello schermo, collegato dall'Inghilterra: Pep Guardiola. Argomento, ovviamente: tanto, tanto calcio.

A 'Bobo Tv', lo spazio che Vieri si è ritagliato su Twitch, una quarantina di minuti se n'è andata così: con spensieratezza e qualche risata, ma anche una serie di analisi calcistiche. Pure su Leo Messi.

"Fortissimo, il più forte di tutti. Non ha mai perso nemmeno una partitella in allenamento. Perché l'ho spostato centravanti? Perché sull'esterno a volte rimaneva 20 minuti senza toccare palla, e il più forte deve toccare tanti palloni".

Si è parlato anche di Barcellona, il primo capolavoro di Guardiola.

"Giocatori che volevano superarsi continuamente, degli animali da competizione. Giocare le finali di coppa per noi era come giocare un'amichevole. Tutti erano amici, tutti conoscevano i ruoli, sapevano che il più forte era Messi e lo accettavano.

Quindi, dopo quella (scherzosa) al 'Corriere dello Sport', ecco una nuova apertura nei confronti dell'Italia e della Serie A.

"Quando sono andato al Bayern dovevo fare diversamente da quanto facevo al Barcellona: avevo Ribery, Robben, Lewandowski e Muller, per cui dovevo per forza puntare sui cross. E quando verrò in Italia farò lo stesso".

Un aneddoto su Carletto Mazzone.

"Arrivo a Brescia dal Barcellona e mi dice: 'Io non ti volevo, ho già Giunti. Ma ti voglio bene e vediamo come farti giocare'. Poi la vicenda del doping, e lì Mazzone per me è stato come un padre".