Guaio Udinese, legamento crociato rotto per Mandragora: stagione finita

Il centrocampista dell'Udinese Rolando Mandragora si è rotto il legamento crociato durante la gara giocata contro il Torino.

Una bruttissima notizia complica il campionato dell', che alla ripresa dopo la sosta perde subito uno dei suoi giocatori più importanti: Rolando Mandragora ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro

La sensazione era stata subito quella di un grave infortunio: al 52' il centrocampista bianconero si era fatto male da solo ed era subito stato portato fuori dal rettangolo di gioco. Come confermato da 'Sky Sport', gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione del crociato del ginocchio, un infortunio che lo esclude dunque dal resto dell'attuale stagione.

Gotti perde dunque il faro del suo centrocampo, uno dei giocatori sicuramente più rappresentativi della squadra friulana, ora invischiata in una complicata lotta per la salvezza. Mandragora resterà ai box per almeno sei mesi, tempi di recupero solitamente previsti per infortuni di questa portata.

Altre squadre

Appuntamento alla prossima stagione dunque per il classe '97, fin qui sempre titolare in campionato e autore di tre goal in Coppa .