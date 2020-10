Guaio Inter, Hakimi colpito dal coronavirus: positivo all'ultimo tampone

Arrivano brutte notizie per l' di Antonio Conte a poche ore dalla prima sfida di in programma questa sera a San Siro contro il Monchengladbach: Achraf Hakimi è risultato positivo al coronavirus dopo l'ultimo controllo effettuato.

La notizia è stata data direttamente dal club nerazzurro tramite un comunicato ufficiale:

"FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach. L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

