Grealish tagliato dal Manchester City: 'mister 115 milioni' ora ne vale 45

Jack Grealish vede il suo apice calcistico crollare verso il basso: dai 115 milioni sborsati dal City nel 2021, per acquistarlo adesso ne bastano 45.

Il City ha fissato il prezzo di vendita per Jack Grealish, escluso dal progetto.

La squadra di Manchester, pur di cederlo, è pronta a subire una perdita sbalorditiva rispetto alla cifra record di 115 milioni di euro pagata per il calciatore della Nazionale inglese.

'MISTER 115 MILIONI' NEL 2021

Grealish, quando nel 2021 lasciò l'Aston Villa (club della sua infanzia), trasferendosi all'Etihad Stadium diventò il giocatore più costoso del calcio britannico.

La cifra a nove zeri, portò il talentuoso fantasista dalle West Midlands a Nord Ovest dell'Inghilterra.

DA PROTAGONISTA AD ESUBERO

Grealish col City ha vinto tre Premier e ha contribuito al Triplete del 2022/2023, che ha visto la squadra di Guardiola aggiudicarsi anche FA Cup e Champions League. Tuttavia, sul suo futuro aleggiano enormi dubbi.

ESCLUSO DAL MONDIALE PER CLUB

Dopo aver collezionato 157 presenze con il City, con 17 goal segnati, Grealish è stato escluso dai piani di Pep per il Mondiale per Club: ciò è avvenuto nonostante abbia ancora due anni di contratto, con scadenza prevista nel 2027.

NUOVA VALUTAZIONE: 45 MILIONI

Il City è aperto alle offerte, a tal punto che secondo il 'Manchester Evening News' un'offerta da 45 milioni di euro possa risultare soddisfacente e utile a far cassa per compensare un mercato in entrata pirotecnico.

GREALISH COME RASHFORD

Il caso Grealish ricorda quello di Rashford allo United, con l'attaccante accomunato al connazionale da costi simili e stesse pretendenti.