Grant riparte dallo Zambia: CT dopo quattro anni senza allenare

Capace di portare il Chelsea per la prima volta in finale di Champions, l'ex mister dei Blues sarà il selezionatore dello Zambia.

L'ultima esperienza era datata 2018, alla guida del club indiano del NorthEast United Football Club. Un ruolo ad interim per Avraham Grant, che a pochi giorni dall'inizio del 2023 riparte: sarà il commissario tecnico dello Zambia, a caccia della qualificazione alla prossima Coppa d'Africa.

"Sono felice di essere qui e credo che questa Nazionale abbia potenziale" ha dichiarato Grant alla presentazione come nuova guida dello Zambia, nazionale riuscita a vincere la Coppa d'Africa nel 2012 per l'unico grande trionfo della propria storia. "Ci siamo fissati gli obiettivi da raggiungere. Cercavo la giusta sfida".

Non si tratta della prima esperienza come commissario tecnico in terra africana per Grant, visto il triennio alla guida del Ghana tra il 2014 e il 2017. Proprio nel 2015 è riuscito ad arrivare in finale in Coppa d'Africa, venendo però sconfitto dalla Costa d'Avorio, prossimo paese ospitante.

Israeliano, vincente soprattutto in patria, Grant ha avuto la grande occasione di guidare il Chelsea nel 2007/2008 grazie all'amicizia con Abramovich: con lui alla guida, Lampard e soci avevano raggiunto la finale, in cui ebbe la meglio il Manchester United (per il famoso scivolone di Terry nella lotteria dal dischetto).

Dopo l'unica stagione in Blues, Grant ha continuato in terra britannica con Portsmouth e West Ham, prima di sbarcare in Serbia e conquistare il campionato alla guida del Partizan. Insomma, una carriera fatta di momenti clou vincenti ma anche di grandi delusioni.

Ora lo Zambia, una sfida che Grant - a 67 anni di età - vuole vincere: nelle ultime tre edizioni la rappresentativa ha mancato l'accesso alla fase finale della Coppa d'Africa. Ora un nuovo capitolo, per tutti.