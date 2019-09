Granada-Barcellona 2-0: clamoroso ko dei catalani in Andalusia

Messi gioca solo 45 minuti e il Barcellona naufraga in casa del Granada, rimediando il secondo ko in Liga: decisivi Azeez e Vadillo.

Che non sia un grande inizio di stagione per il , lo hanno capito anche i muri. E a Granada, in Andalusia, arriva l'ennesima conferma: Messi (in campo 45 minuti) e compagni perdono per 2-0, rimediando il secondo ko nelle prime sei giornate di .

Segui la Liga in diretta streaming su DAZN

Decisive le reti di Azeez dopo un paio di minuti e di Vadillo nella ripresa: il primo appoggia il pallone in rete da due passi anticipando Semedo, il secondo realizza un calcio di rigore assegnato (col VAR) per un fallo di mano in area di Vidal.

Parziale scusante è la condizione fisica ancora approssimativa di Leo Messi: l'argentino è rimasto in panchina nei primi 45 minuti, è entrato in campo all'intervallo ma non è riuscito a evitare il capitombolo.

Prosegue dunque il momento complicato del Barcellona, che in Liga aveva già perso all'esordio in casa del' Bilbao. La squadra di Valverde resta ferma a 8 punti e rimane ancora a secco di reti a pochi giorni dallo 0-0 di contro il , match nel quale, peraltro, ter Stegen ha vestito i panni del salvatore parando un rigore a Reus.

E ora, chi c'è in vetta alla Liga? Incredibile ma vero: proprio il Granada, che supera il Barcellona e si porta a quota 10 punti, agganciando i corregionali del e l' , fermato sullo 0-0 qualche ora prima dal Vigo. La formazione di Lopetegui, in ogni caso, scenderà in campo domani nel big match col .