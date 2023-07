Gran parata e rabbia: Onana è una furia contro Maguire

Il portiere del Manchester United ha ripreso con veemenza il compagno di squadra durante l'amichevole persa contro il Borussia Dortmund.

Nella notte italiana è andata in scena un'amichevole tiratissima tra il Borussia Dortmund e il Manchester United: nello scenario di Paradise, in Nevada, i tedeschi hanno avuto la meglio col risultato di 3-2.

A decidere la sfida è stata una rete di Moukoko al 71', in un contesto decisamente bollente per quanto riguarda la fase difensiva dei 'Red Devils', messa a dura prova dalla freschezza atletica degli attaccanti di Edin Terzic.

L'ormai ex interista André Onana è subentrato all'intervallo al posto di Heaton: gli sono bastati un paio di minuti per realizzare una super parata che ha evitato il 3-1 dei gialloneri, non senza una rovente polemica.

L'estremo difensore camerunese, subito dopo lo scampato pericolo, ha avuto modo di redarguire con forza Harry Maguire, a suo dire troppo compassato nello sviluppo dell'azione che ha portato al tiro avversario da posizione più che vantaggiosa.

L'ennesima conferma di un carattere forte e di uno spirito da leader più volte mostrato anche all'Inter, caratteristica che ha fatto le fortune della squadra guidata da Simone Inzaghi.