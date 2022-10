Gran Galà del Calcio AIC: Federico Gatti eletto miglior giovane della Serie B

Il difensore della Juventus e della Nazionale italiana premiato come miglior giovane per la stagione vissuta con il Frosinone.

"Un premio del genere mi dà più forza per cercare di arrivare più in alto possibile: la Juventus è un sogno che si realizza e una realtà che devo tenere stretta".

La scorsa stagione Federico Gatti non la scorderà mai: quella vissuta con la maglia del Frosinone è stata l'annata che gli è valsa la chiamata della Juventus, il suo sogno.

Attualmente il difensore vanta 2 presente con la maglia bianconera, ma il futuro potrebbe dire molto altro, soprattutto in termini di numeri ed esperienze.

Ha collezionato 36 apparizioni tra Serie B e Coppa Italia con il Frosinone nella passata stagione: quanto basta per far muovere la Juve, a gennaio, bloccandolo in ottica estate.

E adesso raccoglie i frutti: il difensore è stato premiato dall'AIC nel corso del Gran Galà con il riconoscimento per il "Miglior giovane della Serie B".

Le prestazioni con la maglia del Frosinone a giugno hanno portato Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, a convocarlo e a schierarlo per la sfida di Nations League contro l'Inghilterra.

Ha ancora molta strada da fare, ma Gatti vuole dimostrare il suo potenziale, nonostante le difficoltà vissute in questa stagione dalla Juventus.