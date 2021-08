Gotti a Goal: "Contro la Juventus mi aspetto una guerra"

Il tecnico dell'Udinese ha parlato del gotha degli allenatori in Italia, elogiando Sarri: "Estremista concettuale".

Luca Gotti sorride alla sola menzione del nome di Jorginho. Al Chelsea i tifosi erano soliti riferirsi spregiativamente al centrocampista come "figlio di Sarri", convinti di aver ricevuto un trattamento di favore dal tecnico Maurizio Sarri, in quanto i due avevano già riscosso un grande successo insieme al Napoli.

Ora, quegli stessi tifosi credono che il regista brasiliano meriti di vincere il Pallone d'Oro di quest'anno:

"Queste sono le belle svolte che vediamo non solo nel calcio, ma nella vita in generale"

Gotti, assistente di Sarri durante la sua stagione solitaria allo Stamford Bridge, parla in un'intervista esclusiva a Goal:

"Il passare del tempo è stato fondamentale, poiché ha dato virtù al lavoro. Spesso nella vita siamo vittime delle etichette che ci mettono addosso, e spesso vengono applicate in maniera molto superficiale. In questo caso, con la gente che diceva che Jorginho stava giocando solo per colpa di Sarri, il ragazzo c'è riuscito lentamente ma sicuramente ha rimosso quell'etichetta e ora sta mostrando le sue qualità a tutto il mondo".

Naturalmente, non è stato solo Jorginho a essere preso di mira dai ragazzini dello Stamford Bridge. I tifosi non sono mai stati del tutto convinti da ciò che Sarri e Gotti hanno cercato di fare a ovest di Londra. C'erano regolarmente cori di 'F*ck Sarriball' mentre la folla perdeva rapidamente la pazienza con lo stile di gioco complesso e orientato al possesso:

"Abbiamo iniziato bene la stagione, vincendo le prime cinque partite di campionato. E abbiamo chiuso bene. Quindi, i miei ricordi del Chelsea sono fantastici, poiché la nostra ottima corsa alla fine della stagione ci ha permesso di riportare il club in Champions League e vincere un trofeo, l'Europa League, che è stata una bellissima esperienza per me. Ma abbiamo avuto un periodo difficile nel mezzo in cui avevamo a che fare con un nuovo campionato, un nuovo paese, una nuova cultura, nuove abitudini e tipi di giocatori che non avevamo mai allenato in precedenza.

"Quindi, a causa delle idee elaborate della filosofia di Maurizio, non è sempre un percorso agevole. Ha bisogno di tempo. E' un estremista concettuale. I suoi concetti sono estremi ma sono suoi, e solo suoi. Oltre 30 anni di esperienza lavorativa nel calcio, ha creato, passo dopo passo, la propria struttura. Ha perfezionato ogni dettaglio, e per questo il calcio di Sarri è davvero bello. E una struttura del genere, fondata su questi precisi principi, deve essere supportata da una mole di lavoro enorme. Passa 24 ore a pensare al calcio, a decostruire le proprie idee e poi a costruirne di nuove. È un maniaco del lavoro e si merita tutto quello che ha vinto sul campo".

Non sorprende, quindi, che Gotti sia felice che il suo visionario amico sia tornato in gioco, con Sarri che è subentrato alla Lazio quest'estate. Il toscano era fuori dai giochi da quando era stato esonerato dalla Juventus lo scorso anno, nonostante avesse vinto lo scudetto alla sua prima stagione a Torino:

"E' un progetto molto interessante per Maurizio in un club che ha dimostrato in passato di essere disponibile a far lavorare l'allenatore con continuità e senza interruzioni".

Sarri, ovviamente, non è l'unico big ad essere tornato in Serie A per la stagione 2021-22. L'ex allenatore dell'Inter Jose Mourinho è subentrato alla Roma, il che significa che le scintille dovrebbero volare allo Stadio Olimpico in questa stagione.

Allora, Gotti non vede l'ora di mettere alla prova il suo ingegno contro il portoghese? Sarà coinvolto in qualche gioco mentale di Mourinho?

"Non posso nemmeno permettermi di giudicare un allenatore che ha vinto in tutti i paesi in cui è stato, compresa la Champions League" ride Gotti. "Ha vinto di ttuo. I risultati parlano da soli e parlano chiaramente delle sue qualità. Ma che apprezzi o meno i suoi metodi, il suo modo di comunicare è molto originale. Divide le opinioni. Quello che mi piace è che dietro questo metodo di comunicazione ci sia sempre un pensiero, un'idea, una ragione. Questa è la cosa che apprezzo di lui".

Non sono tornati solo Mourinho e Sarri. Riecco anche Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti, rispettivamente alla Juventus e al Napoli. Una formazione così stellare non rende più facile il lavoro di Gotti a Udine. È già abbastanza difficile cercare di superare i risultati con un club di provincia senza dover affrontare uno dei grandi tattici del gioco ogni singola domenica. Gotti, però, non vede l'ora di affrontare la sfida:

"E' bellissimo per la Serie A. Ma per me, personalmente, è stimolante perché sono tutti nomi importanti e allenatori che hanno record di vittorie. Stanno aggiungendo un tassello in più alla sfida. E ricordate, a casa ci sono tanti grandi allenatori – non solo Antonio Conte ma anche Marco Giampaolo, Roberto Donadoni e Walter Mazzarri – che aspettano di tornare. Quindi possiamo dire che la scuola italiana sta producendo grandi allenatori, allenatori cresciuti in un quadro particolare ma tutti con idee molto diverse. Ora si stanno affiancando a personaggi come Mourinho, un personaggio affascinante.

Penso che per me sia stato riassunto al meglio da Paolo Fonseca, l'ex allenatore della Roma arrivato dall'estero giustamente soddisfatto di quello che aveva ottenuto altrove. Ha rilevato un grande club e aveva grandi idee di calcio. Era convinto dei suoi metodi ma è stato costretto a rivalutarli e modificarli. Paolo mi ha detto: 'Mio Dio, avevo tutte queste idee sul gioco ma, qui in Italia, vengono messe in discussione domenica dopo domenica!' Penso che questo ti dica tutto sul livello di pensiero tattico qui in Italia".

L'obiettivo, quindi, sia per Gotti che per l'Udinese è quello di migliorare il 14° posto della scorsa stagione. Il loro compito non è stato reso più facile dalle cessioni dei nazionali argentini Rodrigo De Paul e Juan Musso rispettivamente all'Atletico Madrid e all'Atalanta, ma Gotti si sente ottimista, avendo firmato un rinnovo di un anno con il club a giugno:

"Sono orgoglioso, onorato di essere un'altra stagione alla guida di questo prestigioso club. La scorsa stagione abbiamo avuto un inizio terribile e un finale terribile, che ci ha lasciato un vero sapore amaro in bocca. A metà stagione, però, per una lunga parte dell'annata, siamo andati bene. Il desiderio ora per tutti è di cercare di migliorare. Fare meglio non riguarda solo il numero di punti che ottieni in campionato. Si tratta di migliorare il tuo gioco, il tuo stile di gioco e tante altre cose. Vogliamo raggiungere diversi obiettivi. Vogliamo scalare la classifica ma vogliamo anche aiutare i giocatori a crescere. Ovviamente dobbiamo completare la rosa prima della chiusura del mercato. Insieme alla società abbiamo degli obiettivi piuttosto precisi, giocatori con determinate caratteristiche che stiamo aspettando di arrivare".

L'ideale, ovviamente, è completare queste operazioni in anticipo, ma non è stato possibile in quello che è un mercato davvero stagnante:

"Siamo sempre molto bravi in ​​termini di negoziazione delle partenze, ma in termini di acquisti di giocatori in questo momento, ci mancano elementi paio di aree".

L'Udinese, quindi, avrebbe probabilmente preferito affrontare chiunque tranne la Juventus all'esordio di stagione alla Dacia Arena. A causa della crisi dell'Inter, i bianconeri sono i favoriti per lo scudetto di questa stagione e Gotti sostiene le sue truppe per raccogliere la sfida.

"So che stiamo affrontando una squadra molto forte, ma quello che mi aspetto è una guerra".

L'Udinese è ovviamente la squadra sfavorita in questa particolare battaglia, ma Gotti non è mai stato uno che dà troppa importanza alle etichette. Come ha dimostrato il suo ex giocatore Jorginho, possono sempre essere rimosse con un po' di sforzo.