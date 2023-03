Gosens si apre: "La mancata convocazione ai Mondiali il punto più basso della mia carriera"

Il laterale tedesco dell'Inter parla del suo momento

Attualmente Robin Gosens è fermo per infortunio: l'ennesimo tra quelli che hanno caratterizzato le ultime stagioni, dopo la sua affermazione in Serie A con l'Atalanta.

E' passato poco più di un anno dal suo arrivo all'Inter, ma il rendimento nel club nerazzurro è stato migliore rispetto agli anni passati: almeno fino al nuovo stop.

"Non è stato un errore scegliere l'Inter: gioco per uno dei club più importanti del mondo, attualmente siamo tra le prime otto d'Europa".

Intervenuto "Suddeutsche Zeitung", il laterale tedesco ha parlato del suo momento, tra consapevolezza del suo stato fisico e rimpianti.

"Ho totalmente sottovalutato il mio infortunio: sono un giocatore che punta molto sul fisico, ma non sono riuscito a recuperare la forma".

Il pensiero, però, va ai Mondiali in Qatar: Flick non ha preso in considerazione Gosens nella sua Germania, nonostante i tanti anni passati in Nazionale.

"Non essere stato presente ai Mondiali in Qatar è stata una delusione enorme, il punto più basso della mia carriera".

Ha spiegato, aggiungendo di volere assolutamente gli Europei: tappa già fissata, così come il recupero per ritrovare la forma migliore.