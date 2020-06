Gonzalo Rodriguez annuncia il ritiro: "E' dura, ma ho dato tutto"

L’ex difensore e capitano della Fiorentina, Gonzalo Rodriguez, ha annunciato il suo addio al calcio giocato: “A Firenze anni emozionanti”.

Diciotto anni da professionista, cinque dei quali vissuti in da grande protagonista. Gonzalo Rodriguez, dopo una lunga carriera che si è sviluppata in , e , ha annunciato il suo addio al calcio giocato.

Un ritiro, quello dell’ex difensore della , che arriva a 36 anni e dopo le ultime due annate vissute nel club del suo cuore, nonché in quello nel quale è cresciuto e si è imposto a livelli importanti prima del trasferimento in Europa: il San Lorenzo.

L'articolo prosegue qui sotto

Ad ufficializzare la decisione è stato lo stesso Gonzalo Rodriguez attraverso una diretta Instagram proprio con il San Lorenzo.

Altre squadre

📱💻 Gonzalo Rodríguez en IG Live.



💬 "Quiero anunciar que me retiro del fútbol, que llegué hasta acá... Es difícil, pero la decisión está tomada. Quiero agradecer a todos los que fueron importantes en mi carrera. Di todo hasta el último minuto".https://t.co/ll50Fcra3A pic.twitter.com/SGhxqzCuPS — San Lorenzo (@SanLorenzo) June 23, 2020

“Questo è un momento molto delicato per me. Annuncio la mia decisione di lasciare il calcio giocato, ho dato tutto. Voglio ringraziare tutti i club nei quali ho militato”.

Approdato nella Fiorentina nell’estate del 2012, Gonzalo Rodriguez non solo si è imposto al punto di guadagnare anche i gradi di capitano, ma è stato anche inserito dai tifosi gigliati, in occasione dei 90 anni del club, nella top 11 dei migliori giocatori viola di sempre.

“A Firenze ho vissuto cinque anni molto emozionanti, quando arrivai dal non mi aspettavo che sarebbero stati così. Quando sono stato premiato non potevo credere si essere tra Dunga e Baggio. Sapevo che il mio sogno era quello di tornare al San Lorenzo per chiudere la carriera e l’ho fatto. Sono orgoglioso di quello che sono riuscito a fare, ma ora è il momento di dire basta e di passare più tempo con la mia famiglia ed i miei amici”.

Soprannominato El Mariscal, nel corso della sua esperienza in Italia, Gonzalo Rodriguez si è imposto come uno dei centrali più completi della sua generazione. Abile tanto in fase difensiva (era quasi imbattibile nei duelli aerei), quanto in quella di impostazione (era di fatto il regista arretrato della squadra), aveva anche una grande confidenza con il goal (le sue qualità tecniche gli consentivano di essere anche un ottimo rigorista), visto che quelli segnati con la maglia della Fiorentina in cinque stagioni sono stati ben 25 (22 dei quali solo in Serie A).

In totale, con la maglia dell’Argentina, ha collezionato 7 presenze condite da 1 goal tra il 2003 ed il 2015. Considerato uno dei migliori centrali del suo Paese, nel 2006 fu costretto a saltare i Campionati del Mondo a causa di un grave infortunio.