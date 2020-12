Gomez-Inter? Ausilio: "Non entro nei problemi altrui"

Piero Ausilio, ds dell'Inter, parla dell'eventuale interesse nerazzurro per il Papu Gomez: "Abbiamo seguito la cosa, ma evito di intromettermi".

Dove giocherà il Papu Gomez? Difficilmente all' dopo gennaio, viste le ultime vicissitudini tra il giocatore argentino e mister Gasperini. Si apre la questione sul futuro dell'ex Catania, con diverse squadre interessate ad acquistarlo nelle prossime settimane.

Anche l' su Gomez? Piero Ausilio, a Sky ha fatto chiarezza circa la posizione del club di Suning sulla rottura tra l'argentino dell'Atalanta e Gasperini.

"Non lo so, eviterei di mettere la testa nei problemi degli altri. Abbiamo seguito la situazione, ma anche quelli dell'Atalanta sono nostri amici. La stima e la considerazione c'è per Gomez come per tutti, ma evito di mettere la testa nei problemi degli altri. L'Atalanta ne ha tanti di elementi bravi".

Da un possibile acquisto ad una possibile cessione, quella di Nainggolan:

"Vediamo. Con lui abbiamo parlato, anche di recente. Al di là di qualche infortunio, il ragazzo è stato un professionista esemplare. Sta bene. Abbiamo cercato di capire quali siano le sue esigenze, normale voglia trovare più spazio. Noi non regaliamo niente a nessuno, questo deve essere chiaro. Ma, se potremo accontentarlo, lo faremo".

Tornando a Gomez, non è da escludere un addio all'estero, ma per ora sembra più probabile una permanenza in : le grandi squadre italiane provano a seguire l'inattesa opportunità di calciomercato, così da portare tra le proprie fila uno dei giocatori più tecnici del torneo.