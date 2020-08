Goias-San Paolo rinviata: 10 positivi tra i padroni di casa

In il calcio è ripartito. Nonostante il pericolo COVID-19, nonostante i tantissimi morti. Finiti gli Statali è tempo di Brasileirão, il torneo nazionale. Con una gara già rinviata a causa del virus: Goias-San Paolo.

Il match era in programma questa sera alle 21 italiane, ma non si è giocato. Il rinvio è stato ufficializzato poco prima dell'inizio, dopo che il Goias ha annunciato che 10 giocatori della rosa esmeraldina sono stati trovati positivi al COVID.

"I risultati sono arrivati nella mattinata di questa domenica, giorno della partita. Dei 26 test realizzati per la CBF, 10 contagiati, dei quali 8 della formazione titolare. Per aggravare ancor di più la situazione, i contagiati hanno condiviso una stanza doppia in ritiro".