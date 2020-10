Götze ha trovato squadra: è ufficiale la firma col PSV

Mario Götze ha scelto il PSV: contratto di due stagioni per il tedesco che era rimasto svincolato dopo la seconda esperienza al Borussia Dortmund.

Era stato accostato a più di un club italiano ma, alla fine, Mario Götze ha scelto di far ripartire la propria carriera dall' : è ufficiale il suo ingaggio da parte del .

Con la società di Eindhoven, l'attaccante tedesco ha firmato un contratto valido fino al 2022: zero euro sborsati per il suo cartellino, in virtù dello status di svincolato di lusso dopo aver visto esaurire l'accordo precedente con il .

Sul sito ufficiale del club olandese sono apparse le prime parole di Götze da nuovo giocatore biancorosso.

"Ho avuto alcune piacevoli conversazioni con Roger Schmidt che mi hanno spinto sempre più seriamente a considerare un trasferimento in Olanda. Questa estate molte cose sono andate come volevo, sono una persona emotiva e faccio le scelte che voglio. Sono pronto per una sfida completamente diversa e qui ad Eindhoven l'ho trovata".

Con Götze il PSV proverà a lottare con e per il successo in Eredivisie, mentre in è atteso dal girone con Granada, Omonia Nicosia e come avversarie.