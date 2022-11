Goditi il meglio del calcio con la nuova app di GOAL

E' arrivata la nuova app di GOAL: breaking news, risultati in diretta, statistiche, notifiche push e tutte le notizie dal mondo del calcio.

Più veloce di Leao al massimo della forma, GOAL ti offre tutte le ultime notizie e i risultati dei migliori campionati europei e dei tornei più importanti al mondo. Se vivi di calcio, GOAL è l'unica app di cui hai bisogno.

Personalizza la tua esperienza con la funzione 'Il mio feed', scegliendo le tue squadre e competizioni preferite. GOAL filtrerà le notizie più importanti in base alle tue preferenze.

NOTIZIE

I corrispondenti di GOAL ti portano a contatto con i club e i giocatori con una copertura di notizie senza paragoni a livello mondiale.

LIVESCORE

Il livescore di GOAL è il più veloce in assoluto. Se qualcuno segna, in ogni partita, campionato o coppa nazionale e internazionale, stai certo che non te lo perderai.

STATISTICHE

I dettagli fanno la differenza. Ecco perché GOAL, grazie a OPTA, ti offre tutte le statistiche e i dati delle partite in tempo reale. Con formazioni ufficiali, diretta testuale, aggiornamenti live delle classifiche e molto altro.

TESTA A TESTA

Con la funzione 'testa a testa' potrai vedere le statistiche e i precedenti della tua squadra contro il prossimo avversario.

NOTIFICHE PUSH

Attiva le notifiche istantanee per non perderti nessuna notizia. Breaking news, risultati, calciomercato: tutto quello che ti serve lo troverai nella nostra app.

LINK PER SCARICARE L'APP: