GOAL50 2022: Jude Bellingham contro Phil Foden

Phil Foden e Jude Bellingham rappresentano il futuro, e forse anche il presente, dell’Inghilterra. Tra i due chi otterrà il tuo voto per la GOAL50?

La GOAL50 di quest'anno necessita dei voti dei lettori di GOAL per risolvere i più discussi dibattiti sui più grandi giocatori del mondo.

Tra i possibili vincitori della classifica maschile della GOAL50 2022 ci sono anche Jude Bellingham e Phil Foden, due giovani centrocampisti che riceveranno certamente molti voti.

Si tratta di due talenti sensazionali che hanno tutte le potenzialità per diventare due perni del centrocampo dell’Inghilterra in futuro (ma in realtà sono due elementi fondamentali per la Nazionale dei Tre Leoni già oggi), ma solo uno dei due potrà eventualmente far suo il primo posto della GOAL50. Chi sarà?

E’ la seconda volta che Foden riesce a ritagliarsi un posto nella rosa dei candidati per la vittoria finale. Lo aveva già fatto infatti nel 2021 sulla scia di un’annata magnifica nella quale aveva impressionato a livello europeo ed era riuscito a far suo il riconoscimento di Young Player of the Season.

Da allora è migliorato ancora. Ha collezionato 28 presenze nel campionato che ha visto il Manchester City tornare a laurearsi campione d’Inghilterra e in questa stagione è decisamente sulla buona strada per battere il suo record di marcature in una sola annata.

In questa stagione il gioiello ventiduenne ha infatti già messo a segno 10 goal solo in campionato, ovvero appena quattro in meno rispetto a quelli messi a referto in tutte le competizioni nella scorsa annata. Tra l’altro si è anche tolto la soddisfazione di marcare una tripletta, in un derby vinto 6-3 contro il Manchester United ad ottobre.

Foden è certamente uno dei più grandi talenti della sua generazione, ma attualmente in Nazionale è eclissato da Bellingham, stella del Borussia Dortmund che punta a superarlo anche nella classifica della GOAL50.

Nonostante abbia appena 19 anni, si è già consacrato ai massimi livelli del calcio mondiale, visto che ha fatto vedere cose eccelse sia in Champions League che in Bundesliga.

Il suo nome ultimamente è stato accostato a quelli di grandi club come Chelsea, Liverpool e Manchester City, ma al momento è totalmente concentrato sull’Inghilterra e sui Campionati del Mondo, competizione nella quale ha segnato, contro l’Iran, il suo primo goal con la maglia dei Tre Leoni.

Le sue sono qualità da autentico ragazzo prodigio: per dinamismo, tecnica e intelligenza è considerato il futuro uomo di punta della Nazionale inglese, tanto che c’è già chi lo immagina con la fascia da capitano al braccio un giorno.

Ad attenderlo in futuro ci saranno certamente tanti riconoscimenti individuali, ma dovrebbe già essere preso in considerazione per il primo posto nella GOAL50?

Le votazioni sono aperte dal 15 novembre al 18 dicembre. Non potrebbe essere più semplice, quindi vota!

Ricorda, non è la nostra lista, è la tua.

