GOAL50 2021, il voto dei tifosi: come funziona

Quest'anno tocca a voi tifosi votare il miglior giocatore e la migliore giocatrice del 2021.

La GOAL50 è tornata, ma non come la conosci. L'elenco dei migliori giocatori e delle migliori giocatrici ha subito un'emozionante modifica.

Mentre in passato i vincitori erano decretati da una giuria di esperti delle nostre 42 edizioni, quest'anno sarete voi lettori a decidere chi sarà in cima alla classifica. Come?

Abbiamo creato due liste con i 50 migliori giocatori e le 50 migliori giocatrici, a cui puoi accedere online o tramite l'app di Goal. Non si tratterà semplicemente di votare, ma ti verrà inviata una serie di testa a testa selezionati in modo casuale.

Lionel Messi è stato più bravo di Cristiano Ronaldo nel 2021? Alexia Putellas meglio di Caroline Graham Hansen? Tocca a voi.

Basta cliccare sull'immagine per esprimere il tuo voto. E se hai bisogno di un piccolo aiuto prima di votare, scorri la card per avere ulteriori informazioni sui dati di quel giocatore nell'ultimo anno.

Sono previsti 2450 match-up sia nella sezione maschile che in quella femminile e i giocatori con il maggior numero di vittorie saranno incoronati vincitori della GOAL50 per il 2021.

Non potrebbe essere più facile, quindi vota!

Non è la nostra lista, è la tua.