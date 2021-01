Goal Studio firma i kit del Daegu FC per la stagione 2021

Le divise del Daegu FC (squadra di K-League) per la stagione 2021, firmate Goal Studio, uniscono simbolismo del club e praticità.

Il Daegu FC, club della che milita in K-League, campionato di prima prima divisione, ha svelato ufficialmente le divise per la stagione 2021, realizzate per la prima volta insieme a Goal Studio. Divise caratterizzate dall'accattivante design sensazionale che simboleggia il Daegu FC, nonché da aspetti funzionali che possano ottimizzare le prestazioni dei giocatori.

La divisa home si basa sul colore principale del della squadra del Daegu FC, l’azzurro, e ha una texture che simboleggia la sagoma scultorea del DGB Daegu Bank Park, lo stadio di casa, a forma di montagna.

La grafica 'Sound Wave' della divisa away esprime visivamente un’onda acustica, che simboleggia la cultura del tifo dei sostenitori del Daegu FC. Riflette l'intenzione dei giocatori di entrare in partita con le urla dei tifosi nella testa anche durante le trasferte. Presente anche un richiamo alla spada dell’Imperatore, ritrovata tra le reliquie in bronzo nelle rovine di Daegu. Per abbracciare la storia.

Goal Studio ha così descritto gli aspetti funzionali dell'uniforme del Daegu FC di questa stagione:

"Per fornire un'uniforme che può migliorare le prestazioni assicurando i giocatori più elasticità, è stato applicato per la prima volta in K-League il metodo FSP (Free Shoulder Panel), che riduce al minimo le cuciture. Attraverso queste divise, sviluppate attraverso un accurato processo di verifica da parte dei giocatori del Daegu FC e del club, la squadra potrà ottenere buoni risultati nella stagione in asiatica e in K-League. Non vediamo l’ora”.

Le divise del campionato della stagione 2021 di Daegu FC sono divise in quattro tipi: Field Home, Field Away, Goalkeeper Home e Goalkeeper Away. Ogni maglia viene rilasciata in due versioni, Authentic e Replica. Le maglie Authentic sono realizzate con lo stesso tessuto funzionale delle divise dei giocatori, mentre le maglie replica sono realizzate in tessuto 100% poliestere adatto ai consumatori da indossare come abbigliamento casual.