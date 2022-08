I migliori post social dagli account del mondo del calcio.

Ormai non ci si limita più ai 90 minuti in campo: l’intrattenimento del calcio è 24 ore su 24, 7 ore su 7, nelle tasche, sugli schermi, nelle orecchie. E i club rispondono alle esigenze dei tifosi: la qualità della gestione dei club sui social è cresciuta esponenzialmente. Divertenti, ironici, taglienti, ma anche ricchi di significato oltre il semplice sorriso da strappare.

Il nostro team di GOAL in tutto il mondo interagisce con i club attivi sui social e vuole mettere in evidenza la loro genialità: dal Sudamerica all’Europa, dall’Asia all’Australia.

GOAL Social Superstars 2022 vuole proprio andare in questa direzione: raccogliere i post di Tik Tok, Instagram, Twitter, Facebook e altro. Quelli che condividiamo con gli amici, con gli altri appassionati. Ora anche con il nostro network. Ogni mese proporremo una lista di 5 candidati, da votare: da lì si arriverà ad eleggere la vincente.

E questi sono i primi 5…

LE ‘STRANGER THINGS’ DEL FLAMENGO

Chi non ha mai visto o no ha mai sentito parlare della celebre serie Netflix? Demoni, misteri, nostalgia degli anni ’80 si mischiano in ‘Stranger Things’. E il Flamengo ha preso in prestito il fonte e la grafica della serie per annunciare l’arrivo di Arturo Vidal.

PERCHÉ CI PIACE

Perché i mash-up tra calcio e cultura sono all’ordine nel giorno nelle chat tra amici, ma qui è diverso: è un club a farlo. E il parallelismo con la realtà alternativa della serie Netflix ci sta tutta. Anziché la sigla di Kate Bush, che negli anni ’80 era una hit, si sente l’inno del club. E Vidal emerge con i suoi nuovi colori da un orologio a pendolo un po’ antico. Bizzarro, kitsch, ma molto meglio di una foto di una stretta di mano. Prendere esempio!

IL WATFORD È UNO YO-YO

Essere promossi dalla Champioship alla Premier League è difficile. Essere promossi dalla Championship all Premier League e retrocedere subito prendevo scoppole un po’ ovunque è ancora peggio. Ma il Watford su TikTok ha trovato il modo di giocare e scherzare sull’essere un club “yo-yo” che fa spesso su e giù.

PERCHÉ CI PIACE

Alcuni club possono avere un super media team che produce video da far ingelosire gli studios, altri invece vanno di inventiva. 8 secondi di lunghezza di video, ma dice tutto: un po’ di blanda salsa in sottofondo e l’immagine di Sarr sconsolato con la didascalia “la faccia di chi è appena retrocesso”. Ma poi, dopo la tristezza… il lato positivo! Ed ecco sempre lo stesso Sarr che balla davanti a un green screen. E la scritta “vincere più partite la prossima stagione” e una faccia felice. C’è del genio: riassume tutti i sentimenti del calcio in 10 secondi. E poi la didascalia “premi F per mostrare rispetto”. Un meme nel meme!

IL VELEZ IN MUSICA

Per il club del bario di Liniers a Buenos Aires l’acquisto di Diego Godin è stato di altissimo profilo. E andava presentato con un personaggio di altissimo profilo: ed eco Bizarrap, star della musica sudamericana. Mentre lui è alla scrivania a riprodurre la sua nuova canzone, gli arriva una telefonata e ferma tutto: “Arriva? Confermato? Impazzisco!”.

PERCHÉ CI PIACE

Dopo la vittoria della Coppa Libertadores nel 1994, il Velez batté il Milan campione d’Europa nella Coppa Intercontinentale in Giappone. Ma non sono una potenza del calcio sudamericano, nonostante quel celebre successo. E avere un tifosocome Bizarrap per evidenziare l’acquisto di uno dei migliori difensori degli ultimi 15 anni è una pubblicità niente male.

LA ROMA SFRUTTA LA PROPRIA PIATTAFORMA PER FARE DEL BENE

Già da anni, la Roma utilizza gli annunci di mercato per una causa molto nobile: da un lato si vede il nuovo giocatore sorridente con la nuova maglia, come nel caso di Dybala, e dall’altra scorrono le fotografie di bambini scomparsi in tutto il mondo. Un contrasto che comunica un messaggio molto potente.

La campagna Missing Child è iniziata nel 2019 per volere del Chief Strategy Officer Paul Rogers. Il club giallorosso ha già contribuito al ritrovamento di 12 bambini con i propri annunci. E lo scorso anno Eldor Shomurodov ha voluto evidenziare questo aspetto: “è difficile spiegare la felicità per aver contribuito a ritrovare un bimbo”. Il suo video ha aiutato a ritrovare una ragazza polacca. Dimostrando quando il calcio sia potente e quanto possa cambiare le vite.

I GEROGLIFICI PSICHEDELICI DELL’AL-ITTIHAD

Tigri in 3D che camminano in tondo attorno a quello che sembra essere un palazzo vicino alle Piramidi di Giza? Un modo po’ antico e un po’ moderno, strano sicuramente, di set televisivo su cui vengono trasmessi gli highlights di una partita? E poi in sotto fondo si sente un “Questo è il futuro” portandoci al centro di uno stadio. Ecco, così l’Al-Ittihad ha annunciato l’approdo in Arabia Saudita del centrocampista egiziano Tarek Hamed. Futuristico.

PERCHÉ CI PIACE

In generale di animazione nel calcio se ne vede poca, e quando è così psichedelica, quasi nonsense e strana, si nota ancora di più. Un mix tra Goldeneye su Nintendo-64 e i geroglifici di oggi. E la musica che crea ansia, aspettativa. Poi, quasi voglia di ballare. Tarek Hamed ha giocato 200 partite con lo Zamalek prima di trasferirsi all’Al-Ittihad. Ed essere accolto come un faraone non è male come benvenuto.