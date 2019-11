Goal di Smalling o autorete di Cistana? Caso da Fantacalcio in Roma-Brescia

Roma in vantaggio con Smalling, ma il suo colpo di testa viene deviato da Cistana: la sua sporcatura è decisiva e inganna Joronen.

Ai tifosi della interessa poco: basta essere passati in vantaggio. Ai fantacalcisti, invece, la questione non è certo di secondaria importanza: di chi è il primo goal messo a segno dai giallorossi contro il ?

Il dubbio riguarda Chris Smalling e Andrea Cistana, centrali delle due formazioni. La rete dell'1-0 dei giallorossi viene messa a segno proprio dall'ex giocatore del , ma è evidente la collaborazione del giovane centrale avversario.

La deviazione di Cistana, infatti, mette completamente fuori causa Joronen, che con ogni probabilità avrebbe parato il colpo di testa di Smalling. Sporcatura non solo evidente ma anche decisiva, dunque, per regalare il vantaggio alla Roma.

L'incornata di Smalling, in realtà, era comunque diretta verso la porta bresciana e non verso l'esterno. Per questo è molto probabile che, alla fine, il goal del vantaggio della Roma sarà assegnato all'inglese, alla sua seconda rete in A.