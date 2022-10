Il Tottenham segna il goal della qualificazione al 96' con Kane ma il VAR annulla per fuorigioco e Conte esplode contro l'arbitro.

La Champions League continua ad essere amara per Antonio Conte, che ha visto annullarsi il goal della possibile qualificazione agli ottavi di finale dal VAR. Kane, autore della rete in pieno recupero, è stato pizzicato in fuorigioco e di conseguenza il goal è stato annullato.

Una decisione che ha fatto letteralmente infuriare Antonio Conte, tanto che l'arbitro è stato costretto a estrarre il cartellino rosso nei confronti del tecnico italiano.

Seguiranno aggiornamenti