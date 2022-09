Goal e corsa... in macchina: la curiosa esultanza di Vandeputte in Catanzaro-Messina

L'attaccante belga si è reso protagonista di un episodio inedito nella sfida contro i peloritani nell'ultimo turno di Serie C.

Diciamo che questa esultanza non si era ancora vista: nel corso degli anni, sui vari campi di gioco, diverse sono stati gli episodi curiosi avvenuti dopo un goal. Ma questo proprio non era mai successo.

E' il 62', al Ceravolo di Catanzaro, e i giallorossi padroni di casa si portano sul 2-0 parziale contro il Messina nella quinta giornata del Girone C di Serie C.

Jari Vandeputte ha appena segnato il secondo goal della sua partita, chiudendo alla perfezione una triangolazione e archiviando la pratica.

Poi corsa verso la curva, ma qualcosa non va come dovrebbe: sterza e si dirige verso l'auto dello sponsor parcheggiata a bordocampo. Apre la portiera e si siede.

In un attimo viene raggiunto dai suoi compagni che suonano il clacson e accendono le luci: non la mettono in moto, questo no, ma ci è mancato poco.

La partita finirà 3-0, in una serata resa tristissima dalla notizia della scomparsa del tifoso del Catanzaro a seguito di un malore avvenuto proprio sugli spalti.