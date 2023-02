Goal fantasma in Potenza-Taranto, la furia di Capuano: mostra il telefono all'arbitro e lo lancia

L'allenatore rossoblù si scaglia contro il direttore di gara per la mancata concessione del goal dopo la punizione di Labriola.

"Il Taranto Football Club 1927 comunica che nessun tesserato rilascerà dichiarazioni al termine di Potenza-Taranto quindi la consueta conferenza stampa post gara non si terrà": e forse, visti gli animi, la scelta del club rossoblù non è stata poi così sbagliata.

Perché al "Viviani", dopo il triplice fischio del signor Virgilio succede praticamente di tutto: ma ci arriviamo. Prima, contestualizziamo.

Nel Girone C di Serie C è la ventinovesima giornata e Potenza e Taranto si affrontano per conquistare punti preziosissimi per la salvezza: insomma, è uno scontro diretto.

Al 58' è Caturano, con un colpo di testa, a mandare in vantaggio la formazione di casa allenata dall'ex Catania Giuseppe Raffaele, che mantiene il punteggio fino alla fine. Nonostante un episodio chiave.

A pochi minuti dal termine della gara c'è una punizione in favore del Taranto: a incaricarsi della battuta è Labriola che colpisce la traversa, con il pallone che varca la linea di porta. O, almeno, non secondo l'arbitro e i suoi assistenti.

Le immagini "sfornate" dopo la sfida del "Viviani" raccontano che sì, la sfera è entrata, ma in Serie C non esiste la goal-line technology. E questo significa soprattutto una cosa: polemiche.

A scagliarsi contro l'arbitro è soprattutto Eziolino Capuano, non uno dal carattere facile: l'allenatore del Taranto si dirige verso Virgilio e gli mostra le immagini del goal al telefono. Poi, preso dall'ira, lancia lo smartphone in campo, continuando a protestare.

Una scena che è stata diffusa sui social nel giro di pochi minuti: alla fine, però, la partita dice che a vincere è stato il Potenza. Al di là di tutto.