Goal e leadership: il momento magico di Lorenzo Pellegrini

La Roma si gode uno straordinario Lorenzo Pellegrini: capitano, leader e goleador. Il numero 7 sogna in grande: "C'è qualcosa di speciale a Trigoria".

Nella Roma che fa sei su sei alla voce vittorie in gare ufficiali, brilla luminosa la stella del suo capitano Lorenzo Pellegrini.

Il centrocampista giallorosso sta vivendo uno dei segmenti iniziali di stagione più convincenti della sua carriera in giallorosso e all'interno dello scacchiere tattico di Josè Mourinho è diventato un perno pressoché insostituibile.

Grazie alla doppietta rifilata al CSKA Sofia in Conference League, il classe 1996 è salito a quota 5 goal in 6 partite, impreziosendo a suon di firme un momento di forma straordinario, condito da prestazioni di altissimo livello sia in Italia che oltre confine.

E, in tal senso, i numeri non fanno altro che esprimere e rafforzare la portata di ciò che il centrocampista azzurro sta traducendo sul campo.

Come riportato da 'Opta Paolo', Pellegrini è l'unico centrocampista nei top campionati europei ad aver già segnato 5 reti complessive in tutte le competizioni. E farlo con la fascia di capitano al braccio non fa altro che elevare il suo status di nuovo simbolo giallorosso.

Il numero 7, infatti, aveva già messo le cose in chiaro nella prima partita della stagione segnando contro il Trabzonspor il primo centro assoluto della stagione romanista. Poi è arrivata la doppietta in campionato contro la Salernitana a precedere i due freschissimi centri contro i bulgari.

Il tutto per la felicità di Josè Mourinho che, secondo lo stesso Pellegrini, ha avuto il merito di creare qualcosa di magico all'interno di tutto l'ambiente Roma:

"Lo ringrazio. Deve continuare a farci crescere perché quest’anno c’è qualcosa di speciale dentro Trigoria. Questa è la strada se vogliamo vincere qualche cosa. Siamo messi bene in attacco e in difesa. Qualcosa di speciale che non c’è mai stato da quando sono qui, ce la godiamo e cerchiamo di raccogliere più frutti possibile da questo ambiente”. Le parole del calciatore riportate da 'vocegiallorossa.it'.

Musica per le orecchie dei tifosi della Roma che, in fatto di capitani, hanno avuto la possibilità di ammirare grandi campioni entrati poi nell'Olimpo del club. La sensazione è che Pellegrini voglia ripetere lo stesso percorso.