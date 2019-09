Goal di Sensi o Sanchez? Il primo goal di Samp-Inter è del centrocampista

Episodio dubbio in occasione del primo goal dell'Inter: il regolamento però fa sì che il goal venga assegnato a Stefano Sensi.

L' sblocca subito il risultato in casa di una in netta difficoltà: la squadra di Conte passa però con un episodio dubbio in chiave fantacalcio. Stefano Sensi lascia partire dal limite un gran destro, che viene però deviato da Alexis Sanchez e si insacca nell'angolino alla destra di Audero.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La leggera deviazione dell'attaccante cileno cambia la traiettoria della conclusione, che era però diretta nello specchio della porta. 'Fantacalcio.it' ha assegnato la rete al centrocampista italiano, sempre più decisivo in questa prima fase di stagione.

Il motivo è resto detto e deriva proprio dal regolamento: " Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno, la marcatura sarà assegnata all'autore originario del tiro".

Se, invece, il tiro fosse stato diretto fuori dallo specchio, il goal sarebbe stato assegnato a Sanchez.

Utile ricordare anche la situazione analoga che ad inizio campionato aveva visto protagonisti Belotti e Zaza : in quel caso il bonus +3 era stato assegnato a Zaza, il cui tiro era stato deviato involontariamente da Belotti ingannando il portiere del in occasione della prima giornata di campionato.

L'assegnazione del goal a Sensi fa sì, inoltre, che venga assegnato anche l'assist a Lautaro Martinez, che aveva offerto la palla all'ex centrocampista del Sassuolo.