Goal da bordocampo - Inter-Brescia, tra caldo e zanzare manca solo il goal di Lautaro

Inter-Brescia vista da bordocampo tra caldo e zanzare: Moses ha portato la moto, Sanchez chiama la palla e Conte beve. Manca solo Lautaro Martinez.

Se giochi alle 19.30 non puoi lamentarti, di questi tempi c’è pure chi scende in campo all’ora del tè. A San Siro solo l’Autan è tanto importante quanto i tre punti: è pieno di zanzare. Dunque Samir, pensaci tu, stabiliamo subito le gerarchie: “Se siamo lontano, parla D’Ambrosio!” Dice all’arbitro prima del lancio della monetina.

Concentrati da subito, oggi goal non lo prendiamo! Sì ok, su quell’occasione di Donnarumma chiudiamo un occhio, ma dietro la linea lavora bene, il centrocampo filtra, gli esterni fanno le due fasi e gli attaccanti si muovono in profondità. Insomma, l’ funziona da squadra.

Se Moses ha portato la moto, Young come minimo ha il monopattino elettrico. Sgasano sulla corsia, saltano l’uomo e mettono cross telecomandati: “Victor guarda le punte ca**o!” si sente dalla panchina. Sanchez vuole essere al centro dell’attenzione, chiama il pallone anche quando ne ha tre addosso: un goal, un paio di assist e qualche moscerino sulla coscienza. Si prende pure gli applausi di Big Rom, niente male!

Conte beve acqua come se stesse percorrendo chilometri: uno, due, tre, quattro litri. Ma piu’ che a idratarsi serve a sciogliere le corde vocali. Nel cooling break si sfoga con Agoumè entrato da cinque minuti. Poi Borja la gira di testa ma la palla gli scivola sulla cabeza, Tiribocchi ne sa qualcosa: “I capelli fanno la differenza!” Dice in telecronaca.

Alla fine sembra di giocare un calcetto fra amici: a risultato ottenuto, vuoi segnare ad ogni costo. E passamela dai, no non così! Lautaro si sbatte, vorrebbe spaccare la porta. Ma no, per il bomber oggi non è proprio giornata. Tranquillo “Toro”, tu fai goal domenica. Intanto però Eriksen si sblocca in campionato e c’è pure spazio per le rivincite: in quella stessa porta ha segnato Gagliardini, una settimana fa, scherza, non mi voleva nemmeno la mamma.