Goal da bordocampo - Il sorriso dell'uomo derby Gabbiadini

Tommaso Turci, bordocampista DAZN, racconta la serata perfetta di Manolo Gabbiadini. Che alla fine si scioglie in un sorriso davanti alla telecamera.

Manolo non sorride mai davanti alla telecamera. Ha una strana capacità di controllare le emozioni. È lo strumento di difesa che accompagna il senso di inadeguatezza; quello che ti prende quando non sai fare una cosa. L’ho conosciuto l’anno scorso a Bogliasco, dove si allena il Doria. È un tipo semplice, genuino. Mi ha parlato di Genova, dell’ e della sua famiglia. Ho capito che è uno autentico, perché gli occhi non hanno la maschera nemmeno durante un’intervista.

Mancano 5 minuti all’inizio del derby, Gabbiadini attraversa il prato che dal tunnel di Marassi porta alle panchine. Ha il capo chino, in mano una pettorina verde e i parastinchi coi nomi dei suoi bimbi. Dalla nord partono fuochi d’artificio, ma lui ha occhi solo per la gradinata blucerchiata. Mi vede accanto all’area tecnica di Ranieri: “Ciao Bomber...” gli dico: “Sarà un grande derby!”. Sorride.

Non in campo, visto che è la partita più fallosa del campionato, e nemmeno per il Grifone, perché perdere con un solo tiro concesso è peggio che tornare a casa con un’imbarcata. Ranieri si arrabbia col quarto uomo perché vorrebbe qualche giallo in più, poi toglie Quagliarella sullo 0-0. Roba che se poi perdi, domani i giornali ti massacrano. Non succederà: dentro Gabbia, l’uomo derby. Indicazioni chiare: esplodi il mancino, calcia appena puoi. Detto fatto: arma letale. Raramente l’abbiamo visto esultare così. Scatto in panchina a prendersi il calore umano. Poi una domanda ripetuta più volte: Quanto manca? Poco.

La è sotto la gradinata sud a festeggiare coi suoi tifosi. Manolo arriva in ritardo per l’intervista a bordocampo. Si scusa e mi abbraccia con un sorriso a mille denti: “Non te lo levare mentre ti faccio le domande!”, mi raccomando. Parte serio, contratto, come se avesse perso. Arrivano Linetty e Quagliarella a baciarlo, si scioglie: “Ti ricordi cosa è accaduto il 28 settembre 2014?”. Certo che sì, mi dice, il mio ultimo gol nel derby. Anzi penultimo. Ride. 1-0 anche lì. Entriamo insieme nella pancia di Marassi, lo saluto dopo avergli fatto i complimenti. Sento vibrare la tasca della giacca, è il messaggio di una collega: “Sei riuscito a farlo sorridere...”. Davanti alla telecamera? Sì, davanti alla telecamera.