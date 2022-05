Goal, bacio alla curva e infortunio, con il futuro in bilico: Perisic esce in barella tra gli applausi

Il suo futuro è in bilico da settimane, e questo è già noto: dopo la sfida contro la Juventus in finale di Coppa Italia aveva risposto in maniera decisa alle parole di Marotta per il rinnovo. Adesso, lungo la via per il futuro, Ivan Perisic trova un nuovo ostacolo.

La gara contro la Sampdoria è stata "particolare", per lui: dopo aver sbloccato il match di San Siro il giocatore croato ha servito un assist per Joaquin Correa per il raddoppio.

L'immagine chiave, però, è quella dell'esultanza: classico "cuore" con le mani, poi bacio indirizzato alla curva, con il sorriso.

La sua domenica è cambiata quando, in occasione del terzo goal nerazzurro, si è fermato accasciandosi al suolo dolorante, toccandosi il polpaccio e chiedendo il cambio.

Una volta entrato lo staff sanitario, Simone Inzaghi è stato costretto a sostituirlo, ma le sue condizioni verranno valutate nel dopo gara: potrebbe essere un problema al gemello mediale.

Ciò che preoccupa, comunque, è che Perisic non ha lasciato il campo con le sue gambe, ma in barella: al momento dell'uscita dal terreno di gioco standing ovation del suo stadio che spera di rivederlo all'Inter anche la prossima stagione.