Goal, assist e subentrati: l'Inter di Simone Inzaghi si dimostra "totale"

Pochi mesi fa, all'indomani dell'eliminazione dalla Champions League e nel periodo di maggior flessione in campionato, dell'Inter si è detto tanto, compresa qualcosa relativa all profondità della rosa.

Con diversi giocatori fondamentali Out, tra cui Marcelo Brozovic, gli interrogativi sono stati rivolti alle alternative e ai subentrati dalla panchina, non proprio al Top della condizione: nelle ultime settimane, però, qualcosa è cambiato e a dimostrarlo sono i numeri.

La prova offerta dalla formazione di Simone Inzaghi contro lo Spezia, in effetti, è stata "totale", per diversi motivi: in primis perché con la rete di Brozovic sono saliti a 17 i marcatori diversi tra i nerazzurri in questo campionato. Nella storia solo in 2 circostanze è stato fatto meglio: nel 2007/08 e nel 2019/20 (in entrambi i casi, 18).

17 - Con Marcelo Brozovic, sono arrivati a 17 i marcatori dell’Inter in questo campionato; i nerazzurri ne hanno avuti di più in Serie A soltanto nel 2007/08 e nel 2019/20 (18). Cooperativa.#SpeziaInter pic.twitter.com/rnHjyYkU8z — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) April 15, 2022

Numeri a cui fa seguito il dato degli assist forniti in Serie A: proprio la rete del croato ha portato a 16 il conto degli uomini assist dell'Inter in questo campionato, con la new entry Danilo D'Ambrosio, entrato a referto proprio in occasione dello 0-1 nerazzurro. Nessuna squadra ne conta di più in Italia.

Ottimo segnale, soprattutto per il finale di una stagione da vivere all'ultimo respiro: tutti utili, tutti importanti, anche i subentrati. Ed è qui che il discorso di fa interessante, se si considerano le analisi di pochi mesi fa.

In chiave realizzativa, l'Inter al Picco ha segnato il dodicesimo goal da giocatori suventrati dalla panchina in questo campionato: la rosa rimane la stessa, ma la condizione è migliorata.

L'Inter si dimostra, insomma, "totale", proprio mentre si aprono le porte di una volata Scudetto da brividi e sudore: buone notizie, comunque, per Inzaghi.