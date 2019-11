Goal 50, Alisson nominato miglior portiere del mondo del 2019

Alisson è l'unico portiere della Goal 50 di quest'anno, che stila la classifica dei migliori 25 giocatori maschili e femminili del 2018-19.

Alisson ed Ederson si affrontano in Premier League questo fine settimana sul prato di Anfield, ma il portiere del ha già battuto il suo collega del nella Goal 50.

Alisson è l'unico portiere tra gli uomini inserito nella lista dei migliori giocatori del mondo, a sottolineare come il 27enne sia il numero uno davanti al connazionale Ederson.

Il portiere del Manchester City ha attualmente sollevato più trofei del suo connazionale negli ultimi 12 mesi, dopo aver aiutato la squadra di Guardiola a conquistare il triplo titolo nazionale nel 2018-19, per poi battere lo stesso Liverpool ai rigori nella Community Shield di questa stagione.

Tuttavia, dopo il suo arrivo dalla per la cifra record (per un portiere) di quasi 80 milioni di euro, Alisson ha giocato un ruolo chiave nella trasformazione della difesa del Liverpool al top della Premier League.

Sebbene i Reds siano arrivati un punto dietro i campioni in carica del City nell'emozionante testa a testa di Premier League, la squadra di Jurgen Klopp si è laureata campione d'Europa battendo il in finale di , con Alisson grande protagonista nel 2-0 del Wanda Metropolitano di Madrid.

Dopo il suo ritorno in ha concesso poi un solo goal in sei presenze con la maglia della Selecao sul terreno casalingo della Copa America.

Per questo Alisson è in lista per ottenere il premio maschile della Goal 50 di quest'anno insieme ai compagni di squadra Virgil Van Dijk, Sadio Mane e Mohamed Salah, così come la coppia Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

Jan Oblak dell' e Marc-Andre ter Stegen del sono inoltre in lista nella Goal 50, che classifica i migliori giocatori del mondo nella scorsa stagione.

L'edizione 2019 si divide per la prima volta tra uomini e donne con i giocatori divisi in due classifiche da 25, che verranno svelate per intero martedì 12 novembre.

I direttori e corrispondenti delle 42 edizioni di Goal in tutto il mondo esprimono il loro voto sulla base della costanza, delle grandi prestazioni e delle vittorie di ciascun candidato a livello di club e nazionale.

Ora sappiamo che Alisson è l'unico portiere inserito in classifica, ma non conosceremo i vincitori prima di martedì, quando il resto dei risultati sarà pubblicato.

Come sempre, ci sarà molto da discutere, quindi non perdevelo!