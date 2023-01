Gnonto "on fire": super goal e doppietta contro il Cardiff in FA Cup

Prosegue il "magic moment" dell'attaccante italiano ex Zurigo in Inghilterra: rete da applausi in FA Cup a Elland Road.

Nel 2022 il suo è stato uno dei nomi che più hanno segnato e caratterizzato l'estate calcistica legata alla Nazionale italiana, come uno dei più importanti talenti legati al futuro. A ragion veduta.

Il mercato, però, ha portato nuovamente Wilfried Gnonto lontano dall'Italia: ha lasciato lo Zurigo, che gli ha permesso di esplodere, per andare in Inghilterra, al Leeds.

Qui si è ambientato, ha avuto pazienza e si è ritagliato il giusto spazio, fino a diventare un titolare inamovibile della formazione di Jesse Marsch, che ha deciso di schierarlo anche nel replay match del terzo turno di FA Cup contro il Cardiff.

A Elland Road Gnonto ci mette solo un minuto per sbloccarsi: lancio dalla trequarti di Rodrigo, movimento in profondità e tiro al volo con il mancino dell'attaccante italiano, che batte Alnwick con una perla, mandando in estasi i suoi tifosi.

E' uno dei goal più belli dell'attuale edizione della FA Cup, senza dubbio, celebrato sui social dai canali ufficiali della competizione.

Ma non è finita, perché al 36' arriva anche la doppietta per "Willy" Gnonto, che entra in area, sterza sul destro e batte il portiere avversario: doppietta e applausi.

Per lui è il terzo goal in stagione con il Leeds dopo quello messo a segno a inizio gennaio contro il West Ham, in Premier League: un "magic moment" senza fine.