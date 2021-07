Glik resta in Serie A: accordo raggiunto tra il polacco e l'Udinese

L'Udinese ha chiuso per il difensore polacco quest'anno al Benevento. In serata potrebbe già arrivare l'ufficialità del trasferimento.

L'Udinese, dopo aver chiuso l'operazione Udogie, piazza un colpo anche nel reparto difensivo: il club friulano ha di fatto chiuso per Kamil Glik, difensore polacco in forza al Benevento nell'ultima stagione.

Come riportato da 'Sky Sport' il club presieduto da Pozzo ha raggiunto un'intesa di massima con il club campano appena retrocesso in Serie B. Accelerata decisiva ad una trattativa che già in serata potrebbe ricevere i crismi dell'ufficialità.

Il centrale difensivo ex Torino è reduce da un campionato difficile con i sanniti, condito comunque da 2 goal in 37 presenze, e soprattutto dalla rassegna di Euro 2020 dove, in rappresentanza della sua Polonia, è stato costretto all'eliminazione nel corso della fase a gironi.

Nato nel 1988, Glik si prepara alla nuova avventura sotto i dettami tattici di Luca Gotti. In maglia Udinese vivrà la sua quinta esperienza in Italia dopo le precedenti avventure con Bari, Palermo e, appunto, Torino.

L'esordio potrebbe arrivare già il 22 agosto in occasione della prima giornata di campionato quando i friulani ospiteranno la Juventus alla 'Dacia Arena'.