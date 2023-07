La Juventus annuncia Giuntoli: è il nuovo direttore sportivo bianconero

Il club bianconero conferma ufficialmente la nomina di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo.

Dopo settimane di attesa ecco arrivare l'ufficialità. Il nuovo corso della Juventus parte da Cristiano Giuntoli.

L'ex direttore sportivo del Napoli assume lo stesso incarico a Torino, con l'obiettivo di scovare altri campioni con un occhio attento al bilancio. Ha firmato un contratto quinquennale.

Prima degli otto anni trascorsi a Napoli, conclusi con lo storico Scudetto vinto nella scorsa stagione, Giuntoli ha lavorato allo Spezia, al Carpi con cui centra quattro promozioni in cinque anni portandolo in Serie A per la prima volta.

Adesso per Giuntoli, nato a Firenze ed ex difensore di Serie D e Serie C, una nuova sfida. Forse la più grande della sua carriera: riportare la Juventus sul tetto d'Italia. E magari d'Europa.

Giuntoli ha rilasciato le sue prime parole da dirigente bianconero al canale ufficiale del club: