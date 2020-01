Intrigo Giroud: Lazio o Inter? Lampard: "Resta al Chelsea"

Le ultime ore di mercato vedono Olivier Giroud al centro di un vero e proprio intrigo. Il francese è conteso da e , ma alla fine si avvia a restare al .

Secondo quanto riportato da 'Sky' Igli Tare si era imbarcato per Londra con l'obiettivo di convincere il Chelsea a lasciare libero l'esperto attaccante francese, su cui erano tornati anche i nerazzurri.

I Blues però, prima di cedere Giroud volevano trovare un sostituto dopo aver ricevuto il gran rifiuto di Mertens, che ha preferito restare al . E a conferma di ciò, ecco le parole di Frank Lampard in conferenza stampa.

"Nessuna chance per Mertens, Giroud resta al Chelsea. In questa sessione di mercato è stato un professionista incredibile,ho un grande rispetto per lui. Non parte".