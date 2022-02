Adattarsi alla Serie A non è facile, specialmente quando la data di nascita sulla carta d'identità non gioca a tuo favore.

Tuttavia l'impatto di Olivier Giroud sul nostro campionato è stato tutt'altro che catastrofico. Il francese ha realizzato fin qui 6 reti stagionali, di cui 5 in Serie A e uno in Coppa Italia.

La media reti dell'attaccante in campionato si assesta intorno a 1 goal ogni 156,6 minuti. La una percentuale realizzativa del 27.8% fa di lui il miglior attaccante del Milan, anche se va considerata la minore quantità di tiri in porta rispetto ai compagni di squadra come Ibrahimovic, Leao e Rebic.

Il francese ha esordito in maniera brillante a San Siro, rifilando al Cagliari la sua prima doppietta italiana. In seguito però, non è riuscito a dare continuità a quel debutto.

A frenarlo sono stati soprattutto diversi problemi fisici di natura muscolare, che ne hanno limitato l'utilizzo da parte di Pioli.

Dal mese di dicembre l'ex Chelsea è riuscito a ritrovare una condizione fisica adeguata ed è sempre stato chiamato in causa dall'allenatore seppur molto spesso con un minutaggio limitato.

Fiducia ripagata con due marcature: una in campionato e una in Coppa Italia, utile al passaggio del turno da parte del Milan.

A Giroud manca adesso un goal che possa permettergli di entrare una volta per tutte nel cuore dei tifosi e dare una volta alla sua stagione e a quella della sua squadra.

Fin qui l'unica rete segnata contro una squadra di livello è stata quella su rigore contro la Roma datata 6 gennaio 2022. Trasformazione importante ma non esclusiva, visti i goal successivi di Messias e Leao.

Zero invece le marcature in Champions League, competizione nella quale invece avrebbero fatto comodo ai rossoneri le sue reti visti gli avversari di livello capitati sul loro cammino.

In questo senso il derby di sabato contro l'Inter potrebbe rappresentare l'occasione giusta per il francese. Siglare una rete decisiva nella stracittadina non solo cambierebbe la percezione del suo rendimento, ma riaprirebbe anche la corsa allo Scudetto.

Il francese giocherà titolare superando la concorrenza di Ante Rebic e sfruttando le condizioni non ottimali di Ibrahimovic.

Giroud, almeno a parole, ci crede. Adesso sta a lui dimostrare di poter impensierire Ibrahimovic per un posto da titolare.