Giroud al Milan, è ufficiale: è il nuovo numero 9 rossonero

Dopo aver effettuato le visite mediche, Olivier Giroud ha firmato con il Milan fino al 2023: il nuovo vice Ibrahimovic è il francese.

Passati i mesi di Mandzukic, arrivato a gennaio al Milan e andato via a maggio, ora i rossoneri hanno un nuovo attaccante. E' infatti ufficiale l'acquisto di Olivier Giroud per il ritorno in Champions dei rossoneri: il francese giocherà a Milano nel prossimo biennio.

Dopo le visite mediche effettuate venerdì con il Milan, Giroud ha infatti firmato un contratto fino al 2023 3,5 milioni netti a stagione, con opzione per allungare di un'ulteriore annata la sua permanenza a Milano, la prima in Serie A e la terza in Europa dopo la natia Francia e la Premier League.

A confermare il definitivo buon esito della trattativa è stato lo stesso club meneghini con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Olivier Jonathan Giroud dal Chelsea FC. L’attaccante francese vestirà la maglia numero 9”.

Dal 2021 al 2023 Giroud avrà sulle sue spalle rossonere la responsabilità di spazzare via un decennio difficile. Avrà sulle sue spalle, infatti, il numero 9. Pippo Inzaghi ha fatto la storia indossandolo nel primo decennio del nuovo millennio, poi più nulla.

Lo stesso Mandzukic è stato l'ultimo possessore della nove, ma prima di lui ci sono stati giocatori come Higuain, Piatek, Lapadula, Matri, Destro, André Silva, Luiz Adriano. Nessuno è riuscito a far dimenticare Inzaghi, se non per poche settimane o mesi (vedi Pato).

Campione del Mondo 2018, reduce dal successo in Champions League con il Chelsea la scorsa primavera, Giroud porta al Milan la sua enorme esperienza come attaccante, ma anche come grande vincitore a livello di club e Nazionali, con quasi 300 goal segnati in carriera.

I sei anni all'Arsenal sono stati quelli più prolifici con oltre 100 reti segnate, mentre al Montpellier, nel suo ultimo anno di Ligue 1 nel 2011/2012 ha raggiunto il massimo di goal in un sola annata, 25: prima dell'avvento del PSG e dopo l'era Lione, fu lui a portare il titolo al club blu-arancio.

Dopo le visite mediche effettuate nella mattinata di venerdì, Giroud si è detto felicissimo della nuova avventura: