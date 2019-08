Girone Champions Atalanta: formazioni tipo di Manchester City, Shakhtar e Dinamo Zagabria

L'Atalanta giocherà la Champions League nel girone C: gruppo alla portata dei bergamaschi, il passaggio del turno è possibile.

Sarà un girone di , quello che attende l'di Gasperini, difficile ma non impossibile. Dopo la straordinaria passata annata, il club bergamasco potrà confrontarsi con la competizione più importante d'Europa: avversarie dei nerazzurri nei prossimi mesi, , Donetsk e .

La favorita assoluta del girone è ovviamente il Manchester City: nel gruppo C, sulla carta, i Citizen non dovrebbero avere problemi, ma occhio alle sorprese. Lo Shakhtar è invece habituè della Champions ed ha spesso dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, mentre la Dinamo Zagabria è l'incognita.

Escludendo l'arrivo di Cancelo, scambiato con Danilo, il Manchester City non ha modificato il proprio undici titolare: Aguero, Bernardo Silva e Sterling saranno ancora gli attaccanti titolari, mentre l'ex per ora parte dietro Walker. A centrocampo imprescindibile De Bruyne. Sanè fuori causa per un po' di tempo.

Stessa formazione dello scorso anno anche per lo Shakhtar, che ha sì perso il tecnico Fonseca, passato a guidare alla , ma ha mantenuto l'anima brasiliana capace di sfoggiare grandi qualità tecniche e fisiche. In avanti spazio per Junior Moraes, Taison e Tetè, mentre Marlos sarà ancora titolare al centro.

A meno di colpi di scena, la Dinamo Zagabria dovrebbe tenere ancora in squadra il fenomeno Olmo, nel mirino di diverse big europee ma pronto a crescere in Champions con il team croato. In avanti, nel 4-2-3-1 di Bjelica, spazio per Petkovic, ma occhio anche ad Hajrovic e Orsic.