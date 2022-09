Giovinco "ritorna" in bianconero: farà parte della Juventus Academy di Toronto

Cresciuto nella Vecchia Signora, l'ex Sampdoria ha aperto un nuovo capitolo della sua carriera, entrando nel progetto giovanile della Juventus.

Con la maglia della Juventus Sebastian Giovinco ci è cresciuto, esordendo tra i professionisti, in Serie B, raccogliendo 132 presenze nel corso degli anni.

Per questo motivo vederlo posare con la divisa bianconera nei pressi dell'Allianz Stadium fa un certo effetto: anche perché a 35 anni Giovinco è ancora un calciatore, pur svincolato.

Nella passata stagione ha giocato alla Sampdoria: appena 2 gare a marzo, per un totale di 37 minuti. Non proprio tantissimo, ma si trattava del suo ritorno in Italia, concluso ufficialmente a giugno con la fine del contratto con i blucerchiati.

Adesso una nuova avventura: la Juventus lo ha inserito nel programma della Juventus Academy Toronto, progetto relativo alla crescita dei giovani sparsi nel mondo.

"Sebastian Giovinco entra nella famiglia Juventus Academy: l'ex giocatore bianconero farà parte della Juventus Academy Toronto e oggi ha visitato la Continassa".

Twitter

Nel caso specifico, ovviamente Giovinco sarà incaricato di occuparsi dell'area canadese legata a una città che ha rappresentato in MLS, a suon di record.

Doppio ritorno, insomma per "la formica atomica": a Toronto, dove ha lasciato un'impronta importantissima, e alla Juventus, seppur con un altro ruolo rispetto al passato.