Giovani Promesse: come utilizzare Lautaro Martinez su FIFA 19

Overall, caratteristiche e crescita di Lautaro Martinez su FIFA 19, con il contributo video del pro player RiberaRibell.

Lautaro Martinez è l'uomo del momento dopo la rete decisiva segnata in Inter-Napoli e può diventarlo per voi anche su FIFA 19.

Con il contributo video del pro player di RiberaRibell, scopriamo quali sono le qualità principali di Lautaro e come usarlo nel modo migliore all'interno del gioco.

Il 'Toro' è il classico animale d'area di rigore e può diventare davvero devastante con il giusto controllo dei movimenti. In tal senso una skill essenziale da imparare per giocatori come Lautaro è il 'Drag Back' (R2 + analogico verso la direzione scelta), che permette di liberare rapidamente la conclusione verso la porta.

Le sue caratteristiche sono davvero impressionanti e lo rendono il classico giocatore buggato. Lautaro è un mix perfetto di forza (86, il suo valore più alto) e velocità (83), due fattori decisivi e ricercatissimi dai giocatori nella modalità Ultimate Team. Inoltre ha un ottimo 82 alla voce finalizzazione e un elevazione di 81 che lo rende pericoloso anche sulle palle alte.

Con Lautaro potrete sbizzarrirvi negli ultimi 20 metri e in area di rigore, cercando il tiro con entrambi i piedi visto che può vantare quattro stelle di precisione col piede debole (il sinistro). Sfruttate anche la sua abilità nel dribbling, decisamente buono con un valore di 78 complessivo e l'aggiunta, non di poco conto, di quattro stelle skills.

Carta oro, Lautaro Martinez è perfetto per creare la vostra prima squadra FUT della Serie A, o magari tutta argentina. Il prezzo è piuttosto accessibile e va da un minimo di 1.200 a un massimo di 1.800. Diverso invece il discorso se volete acquistarlo nella versione Carta Champions Rara, con un overall di 80 e valori potenziati. In questo caso il prezzo parte da 5.000 e può arrivare fino a 10.000.

Lautaro può diventare ancor più determinante in modalità carriera, con un overall di 79 ad appena 21 anni e una crescita potenziale di +7 fino ad arrivare a un massimo di 86. Potete farlo crescere all'Inter o acquistarlo pagando una clausola di 34 milioni per poi trattare un ingaggio che si aggira sui 50 mila a settimana.

Rende al massimo come attaccante centrale (ATT), ma può essere impiegato anche come seconda punta (AT) indifferentemente a destra e a sinista. E' davvero un giocatore completo e negli anni, con la crescita del suo overall, può diventare uno dei più forti del gioco.