Giovani Promesse: come utilizzare Federico Chiesa su FIFA 19

Overall, skills, crescita e come utilizzare al meglio Federico Chiesa su FIFA 19, grazie ai consigli del pro-player RiberaRibell.

Il 2019 di Federico Chiesa è iniziato col botto, con tre doppiette e prestazioni da top player. Nella Fiorentina è ormai un punto di riferimento da un paio di stagioni e può diventarlo anche su FIFA 19.

Andiamo allora a scoprire come utilizzare al meglio Federico Chiesa in game, partendo dalla modalità Ultimate Team, grazie ai consigli del pro-player di FIFA 19 RiberaRibell.

Chiesa è il classico esterno d'attacco, che fa della velocità e del dribbling il suo punto di forza. I valori, del resto, parlano per lui: può vantare un 86 in accelerazione ed agilità, oltre che un 83 alla voce dribbling e un 81 come potenza tiro.

Perfetto per un 4-3-3, può dare efficacemente al tiro con entrambi i piedi grazie al suo 4 come precisione piede debole. Inoltre ha 4 stelle skills, che gli permettono di fare mosse come la 'Heel to Heel' (tacco-tacco), realizzabile spostando la levetta analogica da una direzione e poi da quella opposta, come spiegato da RiberaRibell nel suo video di presentazione.

Carta oro, Chiesa è acquistabile a un prezzo assolutamente low-cost che va da un minimo di 600 crediti a un massimo di 1.000. Il suo overall è di 77 e al momento non ci sono stati upgrade sotto forma di TOTW o altre carte speciali

Ma se in modalità FUT non sarà un prima scelta, Chiesa è certamente un must have per la vostra carriera. Con l'ultimo aggiornamento il suo overall di partenza è 78, ma può arrivare fino ad 87 con una crescita complessiva di +9.

E' uno dei giocatori col potenziale più alto in modalità carriera e il suo margine di crescita rimane intatto anche se viene impiegato in tre posizioni diverse: quella di AS (l suo ruolo naturale) oppure AD e AT indifferentemente.

Tre le sue caratteristiche: tiratore da lontano, dribblatore veloce e resistenza agli infortuni. Potrete farlo crescere iniziando una carriera con la Fiorentina (squadra dal grande potenziale) o acquistandolo pagando direttamente la sua clausola di 30.4 milioni di euro. In poche stagioni Chiesa diventerà un top.