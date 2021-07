Giovani, il Sancho brasiliano seguito dal Manchester City

Il 17enne ha impressionato durante le sue prime apparizioni con la prima squadra del Palmeiras: clausola rescissoria importante.

Quando i tifosi pensano al calcio brasiliano, tendono a immaginare il bel gioco giocato in velocità con grande tecnica e una discreta quantità di dribbling. Portare la palla, tuttavia, è in qualche modo uscito dal gioco moderno, con pressing pesanti e passaggi rapidi che sono diventati le pietre miliari del calcio negli ultimi dieci anni o giù di lì. Ecco perché quando emerge un giocatore pronto a dribblare con la palla mentre porta un'aria di imprevedibilità sul proprio gioco, tende ad eccitare allo stesso modo sia gli allenatori che i tifosi. Ed è esattamente ciò che l'adolescente del Palmeiras Giovani Henrique è stato in grado di fare dal suo arrivo nella prima squadra della squadra brasiliana.

Mancino, ma più a suo agio a giocare sulla destra, l'ala 17enne combina le proprie giocate con una grande consapevolezza tattica, oltre a possedere molta velocità e fiuto per il goal. Alto 182cm è stato occasionalmente schierato come attaccante centrale, portando a paragoni con un altro prodotto giovanile del Palmeiras, Gabriel Jesus, anche se in realtà i suoi attributi principali sono più simili a quelli di Jadon Sancho. Nato a Itaquaquecetuba, una città situata a circa 40 chilometri da San Paolo, Giovani ha attirato l'attenzione degli scout giovanili del Palmeiras all'età di 10 anni. È

stato rapidamente iscritto al loro sistema accademico poiché miravano a sfruttare le sue eccezionali abilità nel futsal e trasformarlo in un vero calciatore. Era il 2014 e un anno dopo avrebbe alzato il suo primo trofeo per il Verdao, vincendo il titolo del campionato Under 11 di San Paolo.

Ben presto ha iniziato a farsi strada attraverso le varie fasce di età, facendo il suo debutto con gli U20 a 16 anni e segnando 14 goal in 15 partite per gli U17 nel 2020.

Quelle prestazioni hanno attirato l'attenzione degli allenatori della prima squadra del club e, in seguito alla chiusura forzata dovuta a coronavirus, Giovani è stato aggiunto alla rosa allargata per le ultime fasi della Copa Libertadores. Sebbene il giovane non sia mai sceso in campo durante la stagione di successo del Palmeiras, ha avuto modo di vedere in prima persona le stelle locali Gabriel Menino e Gabriel Veron giocare un ruolo chiave nel loro successo.

L'attesa di Giovani per un debutto in prima squadra, tuttavia, non è durata a lungo, con i campionati regionali brasiliani programmati per iniziare quasi immediatamente dopo il completamento delle gare nazionali e continentali del 2020. In questo modo, il manager del Palmeiras Abel Ferreira è stato costretto a selezionare quella che equivaleva a una squadra giovanile per i primi due mesi della campagna del Campeonato Paulista, permettendo a giocatori del calibro di Giovani di brillare.

Considerato dal comitato tecnico del club come il grande gioiello del settore giovanile, ha messo a segno una serie di prestazioni impressionanti, anche all'esordio in Copa Libertadores contro Defensa y Justicia a maggio."Giovani ha colto l'occasione molto bene - ha detto Ferreira ai giornalisti -. Ha mostrato diversi ottimi segnali, lasciando indietro alcuni dei giocatori più esperti. E' un mancino capace di cambiare le partite. A questo serve il Campeonato Paulista, per svelare giocatori come Giovani".

Quando la squadra senior ha iniziato a rivedersi in vista della stagione nazionale di Serie A, lo "stage" di Giovani con la prima squadra si è concluso a maggio, tornando nei ranghi dell'U17 per una crescita ulteriore. Le sue performance, però, non sono passate inosservate.

Secondo quanto riferito, il City Football Group, che possiede il Manchester City tra una serie di club in tutto il mondo, è desideroso di acquistare Giovani, con la loro rete di scouting in continua crescita desiderosa di raccogliere i migliori talenti del Sud America, avendo recentemente acquisito i teenager del Fluminense Kayky e Metinho.

Pertanto, il Palmeiras ha fatto firmare a Giovani a un nuovo contratto triennale a giugno, e che ora include una clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Il comitato tecnico del club ora spera in un suo ritorno nel quadro della prima squadra nei prossimi mesi, così da affermarsi a pieno titolo tra i grandi.

"Voglio essere un idolo qui, come Gabriel Jesus" ha detto lo stesso Giovani dopo il suo debutto senior. È sulla strada giusta per farlo, poiché un'altra personificazione di 'O Jogo Bonito' inizia ad emergere in Brasile.