Giorno indimenticabile per l'ex Fiorentina Pedro: convocazione e proposta di matrimonio

L'attaccante del Flamengo, con un passato in Serie A, è stato chiamato a rappresentare il Brasile in Qatar: festeggiamenti "speciali".

Le convocazioni per i Mondiali in Brasile non sono una questione semplice, anzi: sono un vero e proprio evento. Il Commissario Tecnico utilizza i canali di informazione per annunciare la lista dei convocati e i giocatori stanno generalmente con le proprie famiglie, in attesa di scoprire il loro destino.

Lo stesso è accaduto a Pedro Guilherme Abreu dos Santos, semplicemente "Pedro", classe 1997 che tra il 2019 e il 2020 è passato dalla Serie A, raccogliendo pochissime presenze con la Fiorentina.

Cresciuto nel Fluminense, l'attaccante è definitivamente esploso nel Flamengo, club con cui gioca attualmente e con cui ha vinto la Copa Libertadores, poche settimane fa.

Dopo l'attesa è arrivata la conferma: Tite lo ha chiamato per rappresentare i Mondiali in Qatar alla fine di novembre. Un evento che segna la carriera di un calciatore.

Felice per la convocazione, Pedro ha fatto anche di più: a casa, con la propria famiglia, ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto, poi si è rivolto alla sua compagna.

Si è inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo, ottenendo un "Sì": un giorno speciale per il giocatore rossonero, che può festeggiare due volte. Per la convocazione e per il prossimo matrimonio, sperando di coronarlo con il trofeo più ambito al mondo.