Giornalismo e tv in lutto: morto Maurizio Costanzo, si è spento a 84 anni

Il noto giornalista si è spento all'età di 84 anni, tifoso della Roma, aveva ricoperto il ruolo di responsabile della strategia di comunicazione.

Il mondo del giornalismo, della televisione e della cultura italiana piange Maurizio Costanzo, che si è spento oggi a Roma all'età di 84 anni.

Costanzo era molto legato anche al mondo del calcio. Grande tifoso giallorosso, aveva ricoperto il ruolo di responsabile della comunicazione della Roma da giugno 2021 a febbraio 2022. Un incarico che il giornalista aveva assunto con entusiasmo.

"Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione. Sono felice, non lo nascondo: è davvero bello quando una passione si trasforma in una professione. Com’ è nata la cosa? Chiacchierando con l’a.d. giallorosso Guido Fienga. È stato lui a farmi poi incontrare i due Friedkin, padre e figlio. Sono molto simpatici e ho notato che stanno sempre attenti a quello che dicono. Ho spiegato quello di cui mi sono occupato nella vita e quello che faccio adesso e la cosa è andata in porto".

Come detto, però, l'esperienza di Costanzo alla Roma si è conclusa dopo pochi mesi con uno sfogo al 'Corriere dello Sport'.

"Lascio perché non mi è stata data la possibilità di svolgere l’incarico che mi era stato affidato. Sono assolutamente pro Mourinho e tifoso della Roma".

Il Monza di Silvio Berlusconi, editore per moltissimi anni del giornalista, ha voluto ricordare Maurizio Costanzo.

Tantissime le esperienza lavorative di Costanzo, noto soprattutto per lo storico programma televisivo che portava il suo nome, ovvero il 'Maurizio Costanzo Show'. Durante la sua carriera il giornalista romano ha scritto canzoni, tra cui 'Se telefonando' cantata da Mina, ma anche diverse opere teatrali.

Conduttore radiofonico, autore e sceneggiatore, Costanzo è stato tra i giornalisti in prima linea contro la mafia tanto che il 14 maggio 1993 un'auto piena di tritolo esplose a pochi passi dal Teatro Parioli di Roma, ovvero il luogo dove ha condotto per anni il Maurizio Costanzo Show, per fortuna senza causare vittime.

Tra i programmi televisivi più noti condotti da Costanzo ricordiamo anche Buona Domenica e Bontà sua.