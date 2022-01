Giocatore, attore e adesso imprenditore: nasce l'agenzia di viaggi di Cantona

Non si ferma più: Eric Cantona, nella sua vita, è stato molte cose. Un idolo calcistico sia da giocatore, diventando una leggenda al Manchester United, sia da attore: ha pure vestito i panni di direttore sportivo e di giocatore di beach soccer. Insomma: infinito.

Adesso il francese ha intrapreso anche la strada dell'imprenditoria, e prendendo spunto dal film "Looking for Eric" (in italiano noto come "Il mio amico Eric", film che lo vede protagonista, ha creato "Looking FC", un progetto dedicato agli appassionati del calcio.

"State cercando una partita da seguire? Per anni ho girato il mondo per seguire il calcio: quel tipo di calcio che ti fa battere il cuore e rende vivi gli stadi. Se, come me, sei interessato a viaggiare per il calcio vero ho una cosa per te".

Cantona ha riorganizzato le idee e ha creato una vera e propria agenzia di viaggi rivolta a chi è interessato a seguire i principali eventi calcistici del mondo.

"Un club, una città, una partita per volta: benvenuti al Looking FC. Il più entusiasmante viaggio calcistico del mondo".

Per intenderci: nel sito, già lanciato, sono già presenti i pacchetti per Liverpool-Inter e Real Madrid-PSG, tra le altre. Si tratta di viaggi ragionati sia per quel che riguarda i consumi sul posto che per i trasporti.

Ogni tour comprende diverse tappe e si conclude con il "match day", la partita: certo, il prezzo non è proprio alla portata di tutti, ma l'idea è innovativa. L'ennesima di Eric Cantona.