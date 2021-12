Ginter lascerà il Borussia Mönchengladbach a parametro zero: è ufficiale

Quel che un po' tutti avevano capito sta ufficialmente per concretizzarsi: Matthias Ginter lascerà il Borussia Mönchengladbach a parametro zero alla conclusione della stagione. Per andare dove, ancora non lo sa nessuno. Intanto, però, un annuncio è già arrivato: il suo.

Non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno, Ginter. Ed è proprio il difensore della Nazionale tedesca ad annunciarlo con un lungo post su Instagram.

"Dopo una serie di trattative, ho deciso di non prolungare il contratto che scadrà in estate. Dopo 5 ottimi anni al Borussia Mönchengladbach, è molto difficile per me compiere questo passo, ma ho deciso di prendere un'altra strada nella mia carriera per la mia crescita personale e professionale. Devo molto al Borussia e avrò sempre il club e i suoi tifosi nel cuore.

Ora pensiamo alla seconda parte della stagione. Chi mi conosce sa che darò tutto per raggiungere insieme tutti gli obiettivi possibili".

È un annuncio che fa drizzare le orecchie a mezza Europa, perché sono parecchi i club segnalati sulle tracce di Ginter. L'Inter è uno di questi, seguita a ruota dal solito Bayern - uno specialista nel prelevare i migliori giocatori delle rivali tedesche - e dall'Atletico Madrid.

Al momento, però, nulla è particolarmente concreto. Tutto è rinviato alle prossime settimane e ai prossimi mesi, quelli che porteranno al 30 giugno. E intanto Ginter, come precisato nel post, spenderà i suoi ultimi momenti con la maglia del Borussia Mönchengladbach.