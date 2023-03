Il ginocchio di Diego Costa va ko: l'attaccante dei Wolves esce in barella

L'attaccante brasiliano cade male in un contrasto con Skipp contro il Tottenham: è costretto a uscire con le mani sul volto.

L'ultimo goal in gare ufficiali di Diego Costa risale al 10 novembre del 2021, nel 3-0 tra Atletico Mineiro e Corinthians: poi zero. Neanche il trasferimento al Wolverhampton, che ha sancito il suo ritorno in Premier League, ha cambiato la sua situazione.

In questa stagione in Inghilterra non è mai andato a segno, nonostante Julen Lopetegui lo preferisca a Raul Jimenez: e infatti è stato schierato anche contro il Tottenham, guidato da Cristian Stellini per l'assenza, motivata dalla necessità di recupero fisico, di Antonio Conte.

Ecco: al Molineux non è andata bene all'attaccante brasiliano. No: al 24' va in contrasto aereo con Oliver Skipp a metà campo, cadendo male.

Il suo ginocchio non ha retto l'atterraggio e lui è franato al suolo: subito dolorante, la situazione è parsa chiara e seria. Per questo motivo Lopetegui ha mandato a scaldare Jimenez.

Le immagini dal Molineux parlano chiaro: un Diego Costa quasi in lacrime, che prova a trattenere le smorfie di dolore, mentre lo staff sanitario controlla il ginocchio che, però, va ko.

I Wolves fanno quindi entrare l'attaccante messicano al posto dell'ex Chelsea e Atletico Madrid che, allo stesso tempo, esce in barella e con le mani sul volo. Brutta notizia, considerando anche l'età: 34 anni, 35 a ottobre. Non un ragazzino.