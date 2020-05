Gillet felino tra i pali: quando parò 3 rigori nella stessa partita

Nel 2015 Jean François Gillet scrisse la storia: parò 3 rigori all'Anderlecht in una partita di Jupiler Pro League con la maglia del Mechelen.

Il suo nome è legato a doppio filo al Bari, lì giocò sette stagioni guadagnandosi la considerazione degli addetti ai lavori in qualità di uno dei portieri più affidabili della : Jean François Gillet è ancora oggi ricordato dai tifosi baresi con enorme piacere e come un pararigori, sua specialità in mezzo a tante doti da felino che lo hanno consacrato ad alti livelli.

I rigori, appunto, quell'appuntamento tanto temuto da molti portieri: non da Gillet che si è sempre esaltato quando si trattava di doverne respingere uno e anche di più all'interno della stessa partita. Sì, avete capito bene.

L'impresa storica è datata 4 ottobre 2015, ad va in scena lo scontro tra i padroni di casa e il Mechelen, meglio noto agli appassionati col nome francese di Malines: Gillet è l'estremo difensore degli ospiti che rischiano di capitolare dopo pochi minuti a causa di un rigore contro concesso dall'arbitro, che l'ex blucerchiato Praet si incarica di tirare. Esecuzione piuttosto centrale e brutta da vedere, Gillet non ha grossi problemi ad opporsi.

Quasi un insulto alla bravura del portiere belga, chiamato successivamente a dover disinnescare un altro penalty: stavolta sul dischetto si presenta Stefano Okaka, la conclusione è angolatissima sul lato sinistro. Imparabile per molti, non per Gillet che si tuffa e riesce addirittura a bloccare la sfera, mantenendo così il risultato di 0-0.

L'attaccante di scuola si riscatta ad inizio ripresa con il goal del vantaggio dell'Anderlecht, legittimato da una prestazione votata all'attacco e migliore rispetto a quella degli avversari, tenuti a galla dal 'gatto di Liegi' che concede il tris al minuto 89: Tielemans è il terzo tiratore diverso di serata, ma nemmeno lui riesce a far capitolare Gillet che si butta alla sua sinistra dando un'ultima chance ai suoi.

Chance sfruttata al 94' con un autogoal dal forte sapore della beffa per l'Anderlecht e che dà un senso agli straordinari dell'ex Bari, nettamente il migliore in campo per distacco nonostante i 36 anni e la differenza di valori tra le due squadre, azzerata dalle parate in serie dell'eroe di giornata.

Gillet forse non lo sa, ma ha appena (ri)scritto la storia: tre rigori neutralizzati nella stessa gara si erano visti soltanto più di un secolo prima in , nel calcio dei pionieri completamente diverso per ritmo e tasso tecnico rispetto a quello dei giorni nostri. Un particolare che contribuisce a conferire ulteriore lustro alla serata da sogno del classe 1979.

Ma Gillet non era affatto nuovo ad imprese del genere: nel 2001, in un Bari- , di penalty ne parò due a specialisti come Hubner e Pirlo che dovettero alzare bandiera bianca di fronte alla sua bravura e alla spiccata attitudine nell'annullare gli sforzi avversari dagli undici metri.

A 41 anni suonati, Gillet è ancora in attività tra le file del suo Standard Liegi, dove tornò nel 2016 dopo 17 anni: il campo non lo vede da tempo in virtù del ruolo di riserva di Bodart che non gli consente di risultare decisivo tra i pali, difesi alla perfezione in quella serata di ottobre che gli valse anche la convocazione agli Europei di come terzo portiere dei 'Diavoli Rossi'. Riconoscimento minimo per chi, di appendere i guantoni al chiodo, non ha proprio voglia.