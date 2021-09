Il Giappone ha comunicato alla FIFA la decisione di rinunciare all'organizzazione del Mondiale per Club 2021, in programma dal 9 al 19 dicembre.

Il Giappone rinuncia all'organizzazione del Mondiale per Club 2021. A tre mesi dall'inizio della manifestazione, in programma dal 9 al 19 dicembre, il Paese nipponico ha comunicato alla FIFA l'impossibilità di gestire la competizione a causa delle restrizioni provocate dalla pandemia, che negano al pubblico di assistere alle partite e di generare introiti per gli organizzatori.

Le Olimpiadi e le Paralimpiadi, da poco terminate, hanno aggravato la situazione relativa ai contagi nel Paese asiatico. Per evitare di peggiorare ulteriormente le cose, la Japan Football Association ha annunciato alla FIFA la decisione di fare un passo indietro. A riferirlo è l'agenzia giapponese Kyodo News.

Un doccia gelata per la FIFA, che ora dovrà trovare rapidamente un piano B per salvare il torneo. In caso contrario, il Mondiale per Club - disputato negli ultimi due anni in Qatar - non si giocherà, con l'edizione 2021 che sarà cancellata.

La manifestazione in programma in Giappone poteva essere l'ultima con questa formula. La FIFA sta lavorando da tempo a un Mondiale per Club a 24 squadre, pronto a debuttare già l'anno prossimo.